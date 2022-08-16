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ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя
Верховна Рада України на засіданні у понеділок, 15 серпня, обрала двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) - доцента Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Миколу Мороза та адвоката в справах Майдану Романа Маселка. Про це повідомляється на сайті провладної партії "Слуга народу".
"ВРП - це орган, який може призначати, відстороняти, притягати до дисциплінарної відповідальності чи звільняти з посади суддів, надавати консультативні висновки до законопроєктів, що стосуються судоустрою, брати участь у питаннях фінансового забезпечення судів. Крім того, саме ВРП призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - нагадується у повідомленні.
За даними народного депутата Ярослава Железняка, під час рейтингового голосування за кандидатів Мороз набрав 291 голос, Маселко - 203, інші - менше. Рішення про їхнє призначення затвердили 258 голосами.
Мороз - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права університету ім. Ярослава Мудрого, колишній помічник народного депутата Станіслава Косінова, який в 2020 році був обраний депутатом Харківської обласної ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".
Маселко - юрист, голова ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, адвокат активістів Майдану та Автомайдану.
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