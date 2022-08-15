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ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб - нардепи

15:01 15.08.2022 |

Право, Політика

 

Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 діб - до 23 листопада, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Як уточнив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, за відповідний законопроєкт №7664 про затвердження указу президента №573 від 12 серпня проголосували 328 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок.

Згідно з указом глави держави, воєнний стан в Україні триватиме з 5.30 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб.

Водночас Железняк додав, що ВР ухвалила і законопроєкт №7665 про затвердження указу президента "Про продовження терміну проведення спільної мобілізації" (№574 від 12 серпня) на 90 діб. Це рішення також підтримали 328 парламентаріїв.

Законопроєкт №7664 передбачає затвердження указу президента №573 від 12 серпня, згідно з яким воєнний стан в Україні триватиме з 5.30 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб.

Законопроєкт №7665 затверджує указ глави держави №574 від 12 серпня, за яким термін загальної мобілізації продовжується з 23 серпня на 90 діб.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" 24 лютого, народні депутати затвердили його 300 голосами того самого дня. Пізніше він двічі вносив законопроєкти про продовження воєнного стану терміном іще на 30 днів, Верховна Рада підтримувала їх.

Крім того, 24 лютого Зеленський підписав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію", згідно з яким мобілізація проводилася протягом 90 діб від дня набуття чинності указу.

22 травня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 23 серпня 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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