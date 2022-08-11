Урядовий законопроєкт про інноваційні парки зареєстрований у Раді

Підготовлений Кабінетом Міністрів проєкт закону про інноваційні парки зареєстрований у Верховній Раді.

Як зазначається у картці до проєкту, його вже передано на розгляд керівництва ВР.

Як повідомлялось, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 серпня наголосив на тому, що таких парків в Україні вже більш ніж пів сотні. Мета влади - ще збільшити їхню кількість та підвищити ефективність роботи.

Законопроєкт створює системний підхід для підтримки інновацій у межах цих парків і систематизує державну політику щодо їхньої роботи.