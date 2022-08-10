Профільний комітет ВР схвалив законопроєкт про «митний безвіз»

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в середу одноголосно схвалив до прийняття у другому читанні та в цілому законопроєкт №7420 з правками до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію ЄС - так званий митний безвіз.

"Проєкт передбачає впровадження європейських практик у здійсненні митної справи в Україні, підготовки національного законодавства... для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року й участі України у Новій комп'ютеризованій транзитній системі, яку використовують договірні сторони конвенції", - прокоментував це рішення у телеграмі голова комітету Данило Гетьманцев.

Він нагадав, що конвенція сьогодні об'єднує 35 країн європейського регіону (ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням NCTS.

"Сподіваємося, що повноцінний загальний транзит може запрацювати в Україні вже цього року", - додав заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Він уточнив, що під час доопрацювання законопроєкту разом із бізнес-асоціаціями було внесено норму, що на період дії воєнного стану та рік після нього для оцінки (повторної оцінки, моніторингу) з метою надання авторизації авторизованих економічних операторів застосовуватимуться знижені значення показників платоспроможності (грошової стійкості) та ліквідності компанії.

Гетьманцев додав, що комітет на засіданні в середу також розглянув і рекомендував прийняти у повторному другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроєкт №5125 "Про кредитні спілки", який передбачає розширення можливостей і перспектив розвитку кредитних спілок.

Комітет також схвалив для остаточного ухвалення законопроєкт №6320 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для здійснення фінансового моніторингу.

"Законопроєкт спрямований на забезпечення можливості електронного подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб до ЄДР без черг і додавання непотрібних паперових документів", - пояснив його важливість голова комітету.