Фінансові новини
- |
- 09.08.22
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Кабмін схвалив проєкт закону про інноваційні парки
18:30 09.08.2022 |
Уряд ухвалив проєкт закону "Про інноваційні парки", який був розроблений з метою визначення правових та організаційних засад створення і функціонування інноваційних парків на території України для забезпечення розвитку економіки України інноваційним шляхом.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Зазначається, що доцільність прийняття законопроєкту обумовлена необхідністю законодавчо врегулювати функціонування інноваційних парків в Україні, розвиток мережі інноваційної інфраструктури та взаємодії її елементів.
Зокрема, законопроєкт пропонує:
* вдосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та систематизувати різні види парків;
* визначити мету, завдання та функції, а також послуги, які можуть надаватись інноваційними парками;
* створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності інноваційними парками;
* визначити чіткий механізм щодо державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності шляхом визначення видів фінансової підтримки, що може надаватись інноваційним паркам.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
ТОП-НОВИНИ
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорський покупець російської нафти запропонував платити за її транзит через Україну замість «Транснєфті»
|Кабмін схвалив проєкт закону про інноваційні парки
|Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн
|Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії майже вп'ятеро
|Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть»
|Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з «Росатому» програму перепідключення станції до Криму
Бізнес
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara