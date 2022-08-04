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Президент підписав закон про спрощення процедур термомодернізації будівель
09:13 04.08.2022 |
Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що документ спрямований на створення нових та вдосконалення наявних механізмів забезпечення енергетичної ефективності будівель. Закон, зокрема, передбачає скорочення кількості процедур та часу їх здійснення для впровадження енергоефективних заходів і термомодернізації будівель.
Він надає можливість здійснення часткової, а не комплексної, енерго- та термомодернізації, впроваджує систему енергетичного менеджменту в будівлях державного сектору, а також усуває низку прогалин в українському законодавстві.
Закон також запроваджує комплексний підхід щодо формування політики у сфері енергоефективності будівель та має на меті створення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.
Як повідомлялось, Верховною Радою 9 липня ухвалено закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель», який сприятиме реалізації проектів із впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації будівель.
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