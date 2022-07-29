Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації «Нафтогазу»

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон №7427 про встановлення мораторію на підвищення тарифів на газ та тепло для населення, та компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці в тарифах.

Як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, законопроєкт у п'ятницю підтримали 260 народних депутатів.

"Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні плюс шість місяців після. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: послуги з розподілу природного газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання); послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", - написав він.

У свою чергу міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що ухвалені Радою законопроєкти №7427 та №7429 створюють умови для фінансової стійкості підприємств теплопостачання. При цьому визначено гарантії для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.

Також передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких було знищено або пошкоджено внаслідок обстрілів, або перебувають у зоні бойових дій.

Раніше Железняк зазначав, що внесені до другого читання правки до "газових" законопроєктів містять на третину менші очікування міжнародної фінансової підтримки газового ринку України - 125 млрд грн замість 188 млрд грн.