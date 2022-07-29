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Рада вдосконалила порядок підготовки законопроєктів щодо адаптації українського законодавства до положень права ЄС

14:22 29.07.2022 |

Право

 

Верховна Рада удосконалила порядок підготовки законопроєктів щодо адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Відповідний проєкт постанови №7595 підтримали 297 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Постанова передбачає розгляд законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, наявність таблиць відповідності до них, а також офіційних перекладів відповідних актів законодавства ЄС та/або інших джерел права ЄС.

Відповідно до постанови, у комітетах Верховної Ради буде створено підкомітети з адаптації законодавства України до положень права ЄС, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Постанова також передбачає проведення у парламентському комітеті з євроінтеграції та/або Кабінету Міністрів додаткової експертизи щодо відповідності євроінтеграційних законопроєктів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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