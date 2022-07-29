Рада вдосконалила порядок підготовки законопроєктів щодо адаптації українського законодавства до положень права ЄС

Верховна Рада удосконалила порядок підготовки законопроєктів щодо адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Відповідний проєкт постанови №7595 підтримали 297 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Постанова передбачає розгляд законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, наявність таблиць відповідності до них, а також офіційних перекладів відповідних актів законодавства ЄС та/або інших джерел права ЄС.

Відповідно до постанови, у комітетах Верховної Ради буде створено підкомітети з адаптації законодавства України до положень права ЄС, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Постанова також передбачає проведення у парламентському комітеті з євроінтеграції та/або Кабінету Міністрів додаткової експертизи щодо відповідності євроінтеграційних законопроєктів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права ЄС.