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Верховна Рада звільнила від мобілізації військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти
14:02 29.07.2022 |
Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який розширює перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації на громадян, чиї рідні загинули на війні з Росією.
За прийняття відповідного законопроєкту №7481 у другому читанні проголосували 282 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Законом пропонується доповнити ч. 1 ст. 23 хакону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою нормою про те, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.
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