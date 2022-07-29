Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо сприяння працевлаштуванню безробітних

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

Про це у Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Нарешті прийняли за основу законопроєкт №6067 про сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За - 244», - написав Железняк.

За його словами, цим документом пропонується запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді. Він також дасть змогу сприяти працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Як повідомлялося, від початку дії програми з компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб нею скористалися вже понад 4 тисячі роботодавців.