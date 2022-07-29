Рада приняла обновленный закон о приватизации

Верховная Рада в четверг приняла обновленный закон о приватизации (№7451), который переведет большую приватизацию на аукционы "Прозорро" без советников, ускорит малую приватизацию и снимет ряд проблемных вопросов.

"За" проголосовало 233 депутата при необходимом минимуме 226, говорится в информации на сайте парламента.

"Относительно большой приватизации. Главное, что изменили: мы переводим всю большую приватизацию на "Прозорро". Все процедуры прописали так, как это есть в малой приватизации", - назвала ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" одно из главных нововведений и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

По ее словам, большая приватизация в том виде, в каком она была и в каком происходит сейчас, показала неэффективность советников. Среди претензий к ним руководитель Фонда выделила длительную подготовку объекта к приватизации; дублирование операций с потенциальными покупателями, в частности по аудиту; потенциальные коррупционные риски ангажирования одним из потенциальных покупателей.

"Законопроектом предлагается, что Фонд будет делать виртуальную папочку (комнату данных) со всей информацией о предприятии: все действующие договоры, судебные дела, финансовая отчетность - полностью излагаем и даем каждому потенциальному покупателю три месяца, чтобы он самостоятельно сделал аудит", - описала предлагаемую новую процедуру руководитель ФГИ.

В отношении малой приватизации она указала, что закон дополнительно упрощает процедуры, например, вводит онлайн подпись протокола аукциона, сокращает весь процесс с момента оглашения аукциона и до подписания договора до двух месяцев, вводит возможность в ряде случаев обходиться без АМКУ, отменяет требование о публикации в газете "Ведомости приватизации".

"Кроме того, предусмотрели очень важное изменение, которое будет действовать всегда: чтобы оплата за объект осуществлялась до подписания договора - после проведения аукциона и подписания протокола, но до подписания договора", - подчеркнула руководитель ФГИ. По ее словам, есть несколько случаев, особенно по аукционам, прошедшим в конце февраля, что покупатели не хотят платить, аргументируя форс-мажорными обстоятельствами.

Еще одной важной нормой она назвала возможность продажи объектов с арестами, что позволит кредиторам наконец-то получить свои средства. "Мы предлагаем перерегистрировать право собственности на выигравшего на "Прозорро", но все аресты сохранятся до того момента, пока новый собственник не погасит задолженности", - пояснила она.

"В перечне на приватизацию на сегодняшний день таких немногим более 115 предприятий. Это те, в отношении которых уже приняты решения о приватизации, и они готовы к приватизации, но мы не можем их продать, потому что они в арестах. В общем в управлении таких объектов гораздо больше", - сказала Батова.

