Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада приняла обновленный закон о приватизации

22:21 28.07.2022 |

Право

 

Верховная Рада в четверг приняла обновленный закон о приватизации (№7451), который переведет большую приватизацию на аукционы "Прозорро" без советников, ускорит малую приватизацию и снимет ряд проблемных вопросов.

"За" проголосовало 233 депутата при необходимом минимуме 226, говорится в информации на сайте парламента.

"Относительно большой приватизации. Главное, что изменили: мы переводим всю большую приватизацию на "Прозорро". Все процедуры прописали так, как это есть в малой приватизации", - назвала ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" одно из главных нововведений и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

По ее словам, большая приватизация в том виде, в каком она была и в каком происходит сейчас, показала неэффективность советников. Среди претензий к ним руководитель Фонда выделила длительную подготовку объекта к приватизации; дублирование операций с потенциальными покупателями, в частности по аудиту; потенциальные коррупционные риски ангажирования одним из потенциальных покупателей.

"Законопроектом предлагается, что Фонд будет делать виртуальную папочку (комнату данных) со всей информацией о предприятии: все действующие договоры, судебные дела, финансовая отчетность - полностью излагаем и даем каждому потенциальному покупателю три месяца, чтобы он самостоятельно сделал аудит", - описала предлагаемую новую процедуру руководитель ФГИ.

В отношении малой приватизации она указала, что закон дополнительно упрощает процедуры, например, вводит онлайн подпись протокола аукциона, сокращает весь процесс с момента оглашения аукциона и до подписания договора до двух месяцев, вводит возможность в ряде случаев обходиться без АМКУ, отменяет требование о публикации в газете "Ведомости приватизации".

"Кроме того, предусмотрели очень важное изменение, которое будет действовать всегда: чтобы оплата за объект осуществлялась до подписания договора - после проведения аукциона и подписания протокола, но до подписания договора", - подчеркнула руководитель ФГИ. По ее словам, есть несколько случаев, особенно по аукционам, прошедшим в конце февраля, что покупатели не хотят платить, аргументируя форс-мажорными обстоятельствами.

Еще одной важной нормой она назвала возможность продажи объектов с арестами, что позволит кредиторам наконец-то получить свои средства. "Мы предлагаем перерегистрировать право собственности на выигравшего на "Прозорро", но все аресты сохранятся до того момента, пока новый собственник не погасит задолженности", - пояснила она.

"В перечне на приватизацию на сегодняшний день таких немногим более 115 предприятий. Это те, в отношении которых уже приняты решения о приватизации, и они готовы к приватизации, но мы не можем их продать, потому что они в арестах. В общем в управлении таких объектов гораздо больше", - сказала Батова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,1279
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3778  0,44 1,14 40,5778  0,54 1,34
EUR 39,6192  0,48 1,21 41,1869  0,67 1,66

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес