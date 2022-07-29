Фінансові новини
- |
- 29.07.22
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада приняла обновленный закон о приватизации
22:21 28.07.2022 |
Верховная Рада в четверг приняла обновленный закон о приватизации (№7451), который переведет большую приватизацию на аукционы "Прозорро" без советников, ускорит малую приватизацию и снимет ряд проблемных вопросов.
"За" проголосовало 233 депутата при необходимом минимуме 226, говорится в информации на сайте парламента.
"Относительно большой приватизации. Главное, что изменили: мы переводим всю большую приватизацию на "Прозорро". Все процедуры прописали так, как это есть в малой приватизации", - назвала ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" одно из главных нововведений и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.
По ее словам, большая приватизация в том виде, в каком она была и в каком происходит сейчас, показала неэффективность советников. Среди претензий к ним руководитель Фонда выделила длительную подготовку объекта к приватизации; дублирование операций с потенциальными покупателями, в частности по аудиту; потенциальные коррупционные риски ангажирования одним из потенциальных покупателей.
"Законопроектом предлагается, что Фонд будет делать виртуальную папочку (комнату данных) со всей информацией о предприятии: все действующие договоры, судебные дела, финансовая отчетность - полностью излагаем и даем каждому потенциальному покупателю три месяца, чтобы он самостоятельно сделал аудит", - описала предлагаемую новую процедуру руководитель ФГИ.
В отношении малой приватизации она указала, что закон дополнительно упрощает процедуры, например, вводит онлайн подпись протокола аукциона, сокращает весь процесс с момента оглашения аукциона и до подписания договора до двух месяцев, вводит возможность в ряде случаев обходиться без АМКУ, отменяет требование о публикации в газете "Ведомости приватизации".
"Кроме того, предусмотрели очень важное изменение, которое будет действовать всегда: чтобы оплата за объект осуществлялась до подписания договора - после проведения аукциона и подписания протокола, но до подписания договора", - подчеркнула руководитель ФГИ. По ее словам, есть несколько случаев, особенно по аукционам, прошедшим в конце февраля, что покупатели не хотят платить, аргументируя форс-мажорными обстоятельствами.
Еще одной важной нормой она назвала возможность продажи объектов с арестами, что позволит кредиторам наконец-то получить свои средства. "Мы предлагаем перерегистрировать право собственности на выигравшего на "Прозорро", но все аресты сохранятся до того момента, пока новый собственник не погасит задолженности", - пояснила она.
"В перечне на приватизацию на сегодняшний день таких немногим более 115 предприятий. Это те, в отношении которых уже приняты решения о приватизации, и они готовы к приватизации, но мы не можем их продать, потому что они в арестах. В общем в управлении таких объектов гораздо больше", - сказала Батова.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
|Рада призначила Совгирю суддею КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|ЄС із суботи збільшить імпорт електроенергії з України в 2,5 раза
|Страхування суден у Чорному морі подорожчало через Росію у 200 разів, – Reuters
|Рада приняла обновленный закон о приватизации
|Рада спростила приватизацію в умовах війни
|Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
|В Україні арештували активів компаній РФ і Білорусі майже на 40 мільярдів – Нацполіція
Бізнес
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla