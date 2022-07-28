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Рада спростила приватизацію в умовах війни
17:37 28.07.2022 |
Верховна Рада у четвер, 28 липня, ухвалила законопроєкт №7451, який розблоковує приватизацію та оновлює її процедури. За нього проголосували 233 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Цей законопроєкт скорочує та спрощує підготовку об'єктів до приватизації (без аудиту, інвентаризації, оцінки майна) та прискорює проведення торгів.
Оплата за актив відбуватиметься до укладання договору купівлі-продажу, що має стати додатковою гарантією виконання зобов'язань покупцем.
Також скасовується обов'язкове переоформлення всіх ліцензій та дозволів після купівлі активу, що дозволяє значно скоротити терміни його запуску новим власником.
Заборони на приватизацію у воєнний час в Україні немає, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона була заблокована, тому що не працювали реєстри та нотаріуси, а Антимонопольний комітет не видавав дозволів. Зараз ці перешкоди зняті.
За словами в.о. голови ФДМУ Ольги Батової, до приватизації зараз готові близько 30 спиртзаводів та сім комбінатів хлібопродуктів.
Велику приватизацію, згідно з законом, пропонують перенести в електронний формат, однак на період воєнного стану аукціони не проводитимуть.
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