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Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
17:01 28.07.2022 |
Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
За документ проголосували 283 народні депутати. Тепер він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом для набуття чинності.
Згідно із законопроєктом, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України:
* права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
* державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
* провадження господарської діяльності;
* здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.
Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.
11 липня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні. Це сталося у день, коли Польща вшановує пам'ять жертв Волинської трагедії.
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