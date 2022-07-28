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АНАЛІТИКА

Рада гармонізувала норми митного законодавства України з правилами Євросоюзу

22:38 27.07.2022 |

Право

 

Верховна Рада 312 голосами ухвалила закон, який адаптує українське митне законодавство до законодавства країн-членів ЄС.

Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Верховна Рада прийняла законопроєкт №4517 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТ ЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу» в другому читанні та в цілому», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розроблення та прийняття цього документу обумовлено необхідністю імплементації низки законодавчих актів Європейського Союзу у частині положень щодо процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТ ЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТ ЗЕД .

Зокрема, закон змінює порядок декларування за одним класифікаційним кодом партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТ ЗЕД, та встановлює порядок справляння мита у зв'язку з таким декларуванням.

Як повідомлялося, ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Застосування системи спільного транзиту може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.
 

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