В Україні стало менше держпідприємств, заборонених до приватизації - рішення Ради

Верховна Рада у повторному другому читанні та в цілому схвалила законопроєкт №5397, що передбачає, зокрема, виключити ряд державних підприємств з переліку заборонених до приватизації.

Як передає Укрінформ, за законопроєкт №5397 проголосували 227 народних депутатів.

«Проєктом акта пропонується виключити державні підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю з переліку заборонених до приватизації. Це дозволить оптимізувати роботу таких підприємств, позбавитися від зайвих непотрібних у наш час для ефективної діяльності площ та приміщень, об'єднати окремі такі підприємства, перетворити їх в інші організаційно-правові форми або заснувати на їх базі підприємства державно-приватного партнерства», - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що в результаті отримання можливості для переформатування цих підприємств, залучення до їхніх фондів приватних інвестицій та ресурсів, їх можна бути адаптувати до ринкових умов, розбудовувати ефективне конкурентне середовище з метою підвищення конкурентоспроможності товарів, провести раціональне завантаження виробничих потужностей.

Також положеннями законопроєкту передбачено викладення в новій редакції термінології, що стосується проведення аукціонів.

Водночас проєктом пропонується відновити проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час дії карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID19).

Разом з тим, проєкт встановлює обмеження щодо проведення для об'єктів великої приватизації аукціонів із зниженням стартової ціни, аукціонів за методом вивчення цінових пропозицій та приватизації шляхом викупу під час дії карантину та інших обмежувальних заходів.