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Рада скасувала виконавче впровадження щодо багатьох підприємств на період воєнного стану
22:26 27.07.2022 |
Верховна Рада ухвалила закон про виконавче впровадження на період воєнного стану з урахуванням пропозицій Президента України.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає Укрінформ.
«Прийнятий Закон, реєстр. №7317, зупиняє у період воєнного стану вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.
Крім того, ухвалений документ на час війни зупиняє вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є юридичні особи (фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електроенергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», діяльність з водопостачання та водовідведення відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», діяльність з транспортування, постачання, розподілу та зберігання природного газу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мережі Інтернет, виробництва вакцин, космічну діяльність відповідно до Закону України «Про космічну діяльність» тощо.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється на період дії воєнного стану примусове стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. Зокрема, документом вносяться зміни до пункту 10-2 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.
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