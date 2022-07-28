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Рада дозволила викликати до суду через «Дію»
22:08 27.07.2022 |
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", які передбачають повідомлення про дату судового засідання через додаток "Дія".
За прийняття відповідного законопроєкту №7315 у другому читанні та в цілому проголосували 269 нардепів, свідчать дані на сайті парламенту.
Закон встановлює, що додатковим способом інформування сторін судового засідання про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, може бути надання інформації з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного застосунку "Дія".
Крім того, закон врегульовує питання відрядження суддів до інших судів під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також дозволяє проводити збори суддів дистанційно, у режимі відеоконференції.
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