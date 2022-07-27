Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ухвалила оновлений закон про АТ із можливістю НДУ вести облік часток ТОВ та ТДВ

17:25 27.07.2022 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон про акціонерні товариства (№2493), що дозволяє компаніям обирати модель корпоративного управління та поряд із нинішньою дворівневою системою корпоративного управління запроваджує однорівневу.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт, який було проголосовано у першому читанні ще в середині червня 2020 року, загалом підтримали 232 народні депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Цей закон приводить норми (законодавства - Інтерфакс-Україна) у відповідність до вимог реальності. Удосконалюється проведення загальних зборів: передбачається, що їх можна провести в електронній формі. Запроваджується радник із корпоративних питань для допомоги акціонерам. Врегулюється правовий статус корпоративного секретаря, який на сьогодні може просто призначатися наглядовою радою товариства, але його статус не врегульований", - коментував документ два роки тому голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому однією з основних новел законопроєкту є посилення захисту міноритарних акціонерів, наголошувала один із авторів законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Сьогодні більшість прав у міноритаріїв з'являється лише у тому випадку, якщо частка їхніх акцій сягає 10%", - зазначила вона.

Згідно з порівняльною таблицею законопроєкту до другого читання та стенограми засідання парламенту в середу, ухвалений документ також безпосередньо імплементує низку директив Європейського Союзу. Зокрема, він наводить норми про представництво акціонерів у відповідність до законодавства ЄС: Директиви 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради про реалізацію окремих прав акціонерів у лістингових компаніях, а також гармонізує законодавство про злиття, приєднання, відділення та поділ АТ із Директивою 2017 /1132/ЄС.

Передбачається обов'язковість формування наглядових рад державних акціонерних товариств щонайменше на третину незалежними директорами. Більшість членів комітетів з питань аудиту, призначень та винагород у публічних та державних АТ мають бути незалежними директорами.

Крім того, центральний депозитарій цінних паперів, яким в Україні є Національний депозитарій України (НДУ), зможе за бажанням товариств з обмеженою або додатковою відповідальністю (ТОВ та ТДВ) здійснювати облік їхніх часток.

Крім того, із використанням авторизованої системи НДУ будуть проводитися загальні збори акціонерів товариства, а дані депозитарію будуть додатково захищені від вилучення в рамках розслідувань.

Закон за винятком низки норм набуде чинності з 1 січня 2023 року, АТ надається рік на приведення своєї діяльності до його норм.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1244
  0,0676
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9356  0,50 1,31 40,0428  0,46 1,17
EUR 39,1439  0,40 1,04 40,5161  0,39 0,97

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

Курс безготівкових валютних операцій
з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5690 36.9340

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес