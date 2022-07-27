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Рада ввела мораторій на стягнення боргів за комуналку. Але не для всіх
16:25 27.07.2022 |
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про виконавче провадження", запровадивши мораторій на виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.
За прийняття відповідного законопроєкту №7531 у другому читанні проголосували 312 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
До другого читання у законопроєкт внесли зміни, якими мораторій на стягнення боргів за комуналку під час воєнного стану запроваджують не на всій території України, як це пропонувалося спочатку.
Змінені норми передбачають, що мораторій розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Крім того, забороняється стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.
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