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Кабмін пропонує Раді відтермінувати застосування фінансових санкцій до підприємств тепло- та водопостачання за не встановлення лічильників
11:12 20.07.2022 |
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді відтермінувати застосування фінансових санкцій до підприємств тепло- та водопостачання за не встановлення лічильників.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій, передають Українськi Новини.
Згідно з повідомленням, Кабінет Міністрів на засіданні 19 липня підтримав законопроєкт, який визначає особливості комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на час воєнного стану.
"Внаслідок збройної агресії росії підприємства-надавачі комунальних послуг не мають можливості на окремих територіях своєчасно фіксувати показники вузлів комерційного обліку теплової енергії та водопостачання. Це впливає на нарахування плати за спожиті послуги. Крім того, наразі неможливо встановлювати відповідні лічильники коштом тарифної складової, адже Уряд рекомендував не підвищувати тарифи для населення. Відтак прийняте рішення - це захист інтересів як споживачів, так і виконавців цих послуг", - повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.
Законопроєкт передбачає:
- визначення на законодавчому рівні особливостей комерційного обліку комунальних послуг, враховуючи введення в Україні воєнного стану (в частині зняття показань вузлів комерційного обліку, здійснення повірки вузлів комерційного обліку, нарахування плати споживачам за комунальні послуги);
- перенесення терміну застосування фінансових санкцій до підприємств тепло-, водопостачання за не встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії та граничного терміну встановлення таких вузлів обліку (до 1 серпня 2024 року).
Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів виділив 1,4 млрд гривень на закупівлю мобільних установок очищення води, автоцистерн для перевезення питної води, дизельних та газових генераторів, газових й твердопаливних котелень.
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