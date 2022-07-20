Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дерегуляція трудових відносин для малого та середнього бізнесу: Рада схвалила закон

15:45 19.07.2022 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні 19 липня підтримала в цілому законопроєкт №5371 про дерегуляцію трудових відносин для малого та середнього бізнесу та запровадження договірного режиму трудових відносин.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

У пояснювальній записці до законопроєкту, що отримав підтримку у 259 голосів, автори зазначають, що в Україні трудові відносини досі регулюються Кодексом законів про працю, прийнятим ще у 1971 році - тобто за радянські часи в умовах планової економіки.

Наразі ж, вважають депутати, жорстка зарегульованість трудових відносин суперечить принципам ринкового саморегулювання та створює численні бюрократичні перепони для самореалізації найманих працівників та для підвищення конкурентоздатності роботодавців.

Відтак, новий закон запроваджує договірний режим регулювання трудових відносин для окремих категорій працівників та для суб'єктів малого і середнього підприємництва та зменшує бюрократичне навантаження на трудові відносини і роботодавців.

Такий режим встановлюється за умов, якщо роботодавець не є держустановою, а натомість є суб'єктом малого або середнього бізнесу з кількістю працівників до 250 осіб. Також режимом може скористатися роботодавець і працівник, заробітна плата якого перевищує 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

Також визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження зарплати в умовах договірного режиму. Окремо визначені істотні умови та порядок укладення трудового договору в умовах такого режиму - йдеться про, напркиалд, зміни умов праці, безпеки і захисту праці працівника.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6257  0,11 0,29 37,3622  0,05 0,14
EUR 36,7081  0,16 0,44 37,6908  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес