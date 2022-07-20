Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні. Її проводитимуть не рідше, ніж раз на десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

В цілому за відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів.

У законопроєкті йдеться, що дату перепису затверджуватиме Кабінет міністрів. При цьому отримувати дані для перепису пропонується, зокрема, заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, а також з використанням національних електронних інформаційних ресурсів.

Крім того, для проведення перепису населення не можна залучати до виконання робіт громадян України, які:

* за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

* мають хронічні психічні або інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених робіт;

* мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи).

