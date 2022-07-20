Рада скасувала відповідальність за неподання фінансової звітності на час війни

Верховна Рада прийняла закон "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7378 у другому читанні проголосували 306 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Закон звільняє від відповідальності осіб, відповідальних за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити фінансову звітність, мають зробити це протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Крім того, Верховна Рада 302 голосами приняла у другому читанні законопроєкт №6244, який передбачає звільнення від обов'язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні груп підприємств.

Для цього пропонується:

* запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств та звільнити від обов'язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи;

* удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі;

* уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом та вимог до обов'язкових реквізитів первинних документів.