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Рада спростить виділення землі для вишок мобільного зв'язку
23:31 18.07.2022 |
Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж".
Прийняття відповідного законопроєкта №7487 у першому читанні підтримали 314 народних депутатів, свідчать дані на сайті парламенту.
Метою документа у пояснювальній записці вказано "забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях та у післявоєнний час".
Для цього пропонується спростити умови надання окремих земельних ділянок для розміщення технічних засобів та споруд електронних комунікацій, уточнити особливості регулювання земельних відносин при надання земельної ділянки для таких цілей, а також дозволити припиняти договори з доступу до технічних засобів електронних комунікацій у разі знищення внаслідок воєнних дій інфраструктури таких об'єктів тощо.
Крім того, пропонується скасувати необхідність погодження Кабінетом міністрів зміни цільового призначення при наданні в користування земельних ділянок площею до 0,05 гектара для розміщення споруд електронних комунікацій із складу земель лісогосподарського призначення, природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення.
Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що у лютому Верховна Рада вже вносила зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", які спрямовані на врегулювання тотожних питань. Однак цей закон досі не підписано президентом.
Як повідомлялося, раніше в Мінцифри зазначали, що зараз процес оформлення ділянки для будівництва базової станції займає від 245 днів до року, але після ухвалення цього законопроекту це можна буде зробити вдвічі швидше.
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