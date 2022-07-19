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Законопроєкт про безкоштовну передачу водоканалів у комунальну власність ухвалили за основу
22:42 18.07.2022 |
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який дозволяє безкоштовну передачу підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з державної у комунальну власність.
Відповідний законопроєкт №6060 у першому читанні підтримали 275 народних депутатів, передає Укрінформ.
Як зазначається в пояснювальній записці, пропонується внести зміни до Закону «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», якими передбачити можливість безоплатної передачі з державної в комунальну власність цілісних майнових комплексів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.
На думку депутатів, запропоновані зміни вдосконалять систему управління у сфері забезпечення водної безпеки держави, розширять можливості органів місцевого самоврядування для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення.
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