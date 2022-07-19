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Зеленський скасував обов'язок роботодавців платити зарплату мобілізованим
16:49 18.07.2022 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.
Відповідний законопроєкт №7251 повернуто з підписом президента 15 липня, свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Парламент ухвалив його 1 липня. Під час його розгляду голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова внесла поправку, яка звілняє роботодавців від необхідності виплачувати зарплату військовозобов'язаним, призваним на службу під час мобілізації. Таким чином, за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.
На думку Третякової, роботодавці не мають продовжувати платити працівникові зарплату, коли він мобілізований чи служить за контрактом в Збройних Силах України (ЗСУ).
"Ця практика, аби військовослужбовцеві роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла в 2014 році. На той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в стані чи не було політичної волі достатньо фінансувати військових", - пояснювала голова комітету.
За її словами, нинішній законопроєкт це виправляє, адже держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців.
Третьякова вказує на те, що зараз мобілізований військовослужбовець отримує 30 тисяч гривень грошового забезпечення, а якщо він бере участь у активних бойових діях, то 100 тисяч гривень.
"Потрібно було знімати цей тягар з роботодавців, адже вони сплачують податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку", - заявила депутатка.
За її словами, до парламентського комітету, який вона очолює, зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.
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