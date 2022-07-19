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Рада схвалила розширення переліку осіб, які не підлягають мобілізації
16:41 18.07.2022 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону, яким пропонується надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, а також під час дії воєнного стану.
За прийняття відповідного законопроєкту №7481 у першому читанні проголосували 298 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Законом пропонується доповнити ч. 1 ст. 23 хакону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою нормою про те, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.
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