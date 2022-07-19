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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила законопроєкт про фрилансерів

16:43 18.07.2022 |

Право

 

Верховна Рада у понеділок, 18 липня, ухвалила законопроєкт №5161 про нестандартні форми зайнятості, або фриланс. За нього проголосували 269 народних депутатів, йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає введення у Кодекс законів про працю нової особливої форми трудового договору - з нефіксованим робочим часом. За його умовами працівник зобов'язаний виконувати роботу тільки тоді, коли вона є, і без гарантій того, що робота надаватиметься постійно.

Роботодавець самостійно визначатиме необхідність та час залучення працівника до роботи та її обсяг. Водночас мають дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку.

Кількість базових годин, під час яких роботодавець може вимагати від фрилансера виконувати роботу, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів - не може перевищувати шести днів на тиждень.

Заробітна плата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час, але не менше ніж за 32 години протягом календарного місяця.

Роботодавець не може забороняти фрилансеру виконувати роботу за іншим трудовим договором в іншого роботодавця.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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