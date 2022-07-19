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Рада запровадить мораторій на стягнення боргів за комуналку

16:31 18.07.2022 |

Право

 

Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про виконавче провадження", якими пропонується встановити мораторій на виконання рішень про стягнення з фізичних осіб заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №7531 у першому читанні проголосували 287 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 102 розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про виконавче провадження", які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради у своєму висновку зауважує, що така ж норма вже передбачена прийнятим 12 травня законопроєктом №7317, однак 27 липня президент Володимир Зеленський ветував його і повернув до Верховної Ради для повторного розгляду зі своїми пропозиціями, якими вказане положення виключається із закону.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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