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Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити у 2-му читанні законопроект про категоризацію материнських та дочірніх компаній
15:54 18.07.2022 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні урядовий законопроект із поправками до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність (№6244).
Як написав представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у "Телеграм-каналі" у понеділок, законопроект, зокрема, пропонує запровадити категоризацію материнських та дочірніх підприємств (малі, середні та великі), а також звільнити від обов'язкового складання та подання консолідованої фінзвітності малі та середні групи.
Крім цього, передбачається уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фіночетності (МСФЗ), а також вносяться уточнення щодо оприлюднення консолідованої звітності разом із аудиторським звітом та вимоги до обов'язкових реквізитів первинних документів.
Також комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити загалом урядовий законопроект №7378 про звільнення від відповідальності за порушення термінів оприлюднення фінзвітності у період воєнного стану чи війни, зазначив Мельничук.
Документом, зокрема, пропонується на період воєнного стану чи стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від відповідальності за несвоєчасне, неповне оприлюднення фінансової звітності.
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