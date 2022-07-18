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Президент підписав закони про податкові та митні стимули для індустріальних парків

15:34 18.07.2022 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закони №5688 та №5689, які передбачають податкові та митні стимули для індустріальних парків, які Верховна Рада затвердила 21 червня.

Про це повідомив один зі співавторів законопроєктів народний депутат Дмитро Кисилевський в Фейсбуці, передає Укрінформ.

" З прийняттям цих двох законопроєктів (5688 і 5689), і одного перед цим минулого року (4416-1), ми сформували пакет базового законодавства для індустріальних парків, застосування якого дозволить вирішити три важливі проблеми промислового інвестора: земля, підключення до мереж, вартість основного виробничого обладнання", - зазначив Кисилевський.

Згідно з підписаними законами, резиденти індустріальних парків отримають ряд заходів державного стимулювання. Зокрема, звільнення від імпортного ПДВ і мита на обладнання за переліком кодів УКТЗЕД; звільнення від податку на прибуток на 10 років за переліком видів діяльності; право органів місцевого самоврядування надавати пільги з місцевих податків.

При цьому, ввезене обладнання має використовуватись виключно в межах ІП без права надання в оренду, лізинг чи передачу в користування на будь-яких інших умовах терміном 5 років. Звільнення від податку на прибуток дозволяється за умови реінвестування частини прибутку, еквівалентної розміру податку на прибуток; не можна нараховувати і виплачувати дивіденди.

Зазначається, що такі стимули отримує окрема юридична особа, яка фізично і юридично знаходиться всередині парку.

"За умов війни важлива роль індустріальних парків: створення умов для релокації промислових підприємств зі східних областей. Нові податкові та митні стимули здатні створити гідну альтернативу для бізнесу, який планував перенести виробничі потужності за межі України. Але насамперед індустріальні парки - довгостроковий інструмент економічного розвитку. Досвід наших сусідів - Туреччини, Угорщини, Польщі та багатьох інших країн - вказує, що вже за кілька років ІП будуть генерувати левову частку промислового виробництва", - підкреслив депутат.

Як повідомлялось, у жовтні 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до ЗУ «Про індустріальні парки», який запроваджує фінансові, інфраструктурні та інституційні стимули для інвесторів індустріальних парків.

Очікується, що завдяки розвитку індустріальних парків Україна може отримати від 2,5 млрд доларів додаткових інвестицій.

Станом на грудень 2021 року в Україні було зареєстровано 52 індустріальних парки, із яких працює лише 10.

У 2022 році передбачено 400 млн грн на співфінансування будівництва інфраструктури для індустріальних парків.
 

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