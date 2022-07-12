Зеленский предлагает полякам дополнительные права в знак благодарности за поддержку

Текст законопроекта об особом статусе граждан Польши, который в понедельник внес в Раду Владимир Зеленский, появился на сайте украинского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект называется "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, которые находятся на территории Украины".

В Офисе президента объяснили, что на этот шаг президент пошел "в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности".

Законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши, аналогичных установленным в принятом 12 марта 2022 года польском законе "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны".

В разработанном по инициативе президента законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона.

Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

Текст законопроекта доступен на сайте Верховной Рады.

Президент Польши Анджей Дуда ранее в понедельник сообщил, что Владимир Зеленский в понедельник внес в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине.

Примечательно, что Зеленский сделал это в день, когда Польша чтит память о жертвах Волынской трагедии.

В мае президент Зеленский анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как Польша приняла спасающихся от войны украинцев.