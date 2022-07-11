Фінансові новини
- |
- 11.07.22
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
10:40 11.07.2022 |
Верховная Рада приняла в первом чтении закон 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, потерявшим кредитное жилье или автомобиль.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Замораживание или аннулирование кредитной задолженности будет распространяться на квартиры, дома и автомобили в залоге по кредиту, если они:
✓ расположены на временно оккупированных территориях, на территориях общин, где ведутся активные боевые действия, или находящихся в окружении (блокировке) общин, что подтверждается решением Кабмина;
✓ повреждены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных военной агрессией России, но подлежащих восстановлению;
✓ уничтожены в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией, то есть не подлежащих восстановлению.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмин отменил перечень товаров критического импорта
|НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цены на нефть 11 июля ускорили темпы снижения
|Украина получит $1,7 млрд гранта от Целевого фонда одного донора
|Экс-глава НБУ Гонтарева советует отказаться от завышенных запросов на финансирование восстановления и оценивает привлечение в $150 млрд
|Освобождение Змеиного «открыло» устье Быстрое в дельте Дуная для судов с зерном
|Украину по ускоренной процедуре примут в члены Банка развития Совета Европы
|Рада увеличила расходы госбюджета
Бізнес
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
|Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina