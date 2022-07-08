Бизнес не будут штрафовать за нарушение обнародования финотчетности в период действия военного положения

Верховная Рада освободила бизнес от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения.

За принятие в цело законопроекта №7378 проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Данным документом бизнес освобождают от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

Были упразднены штрафы за несвоевременно предоставленную финансовую отчетность.

Теперь бизнес может обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими отчетами за весь период на своей веб-странице или своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период необнародования.

Также юридические лица не будут нести ответственность за нарушение сроков обнародования:

- годовой консолидированной финансовой отчетности;

- аудиторских отчетов;

- отчетов об управлении;

- консолидированных отчетов об управлении;

- отчетов о платежах в пользу государства;

- консолидированных отчетов о платежах в пользу государства.