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В Украине упростили правила вывоза детей за границу
18:20 08.07.2022 |
Верховная рада упростила правила выезда несовершеннолетних украинцев за пределы государства. Теперь разрешение от одного из родителей можно получить в электронной форме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроект №6146.
Документ за основу приняли во время заседания в пятницу, 8 июля. Законопроект поддержал 301 народный депутат.
Отныне предоставить согласие на временный выезд ребенка возрастом до 16 лет за границу можно будет в электронной форме. Эту информацию будут вносить в Госреестр актов гражданского состояния через портал "Дія".
Также разрешение в реестр по-прежнему может вносить нотариус на основании согласия второго родителя. Срок действия соответствующего согласия - три года.
Напомним, ранее в Украине упростили правила выезда детей на отдых за границу.
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