В Украине упростили правила вывоза детей за границу

Верховная рада упростила правила выезда несовершеннолетних украинцев за пределы государства. Теперь разрешение от одного из родителей можно получить в электронной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроект №6146.

Документ за основу приняли во время заседания в пятницу, 8 июля. Законопроект поддержал 301 народный депутат.

Отныне предоставить согласие на временный выезд ребенка возрастом до 16 лет за границу можно будет в электронной форме. Эту информацию будут вносить в Госреестр актов гражданского состояния через портал "Дія".

Также разрешение в реестр по-прежнему может вносить нотариус на основании согласия второго родителя. Срок действия соответствующего согласия - три года.

Напомним, ранее в Украине упростили правила выезда детей на отдых за границу.