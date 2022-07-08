Рада приняла за основу у законопроект о механизме изъятия из ЕГР недостоверных данных о конечных бенефициарах

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6003, который устанавливает механизм изъятия недостоверных данных о конечных бенефициарах из Единого государственного реестра и устанавливает обязательство проверять вносимые в реестр ведомости, сообщил замглаваы парламентского комитета комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Как указал он в Телеграм-канале в пятницу, за законопроект в первом чтении проголосовал 261 народный депутат при необходимых 226 голосах.

Законопроект, автором которого является глава финансового комитета Даниил Гетманцев, предлагает установить обязанность государственных регистраторов во время регистрационных действий проверять ведомости, которые подает юрлицо о конечном бенефициаре.

Как сообщалось, Верховная Рада сначала до 11 июля отсрочила срок подачи ведомостей о конечных бенефициарах-собственниках юрлиц, а затем в связи с военным положением позволила подавать эти ведомости еще месяц после отмены военного положения.