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АНАЛІТИКА

Рада упростит трудоустройство иностранцев в Украине

17:31 08.07.2022 |

Право

 

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине".

Принятие соответствующего правительственного законопроекта №5795 в первом чтении на заседании в пятницу, 8 июля, поддержали 240 народных депутатов, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "упрощение для работодателей обеспечения потребности в рабочей силе, которая может быть удовлетворена за счет применения труда иностранцев и лиц без гражданства".

С этой целью предлагается отменить ограничения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства в Украине, а также упростить оформление разрешений на применение труда иностранцев работодателями.

Также предлагается разрешить работать в Украине иностранным студентам.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что предусмотренная законопроектом отмена нормы, согласно которой минимальная заработная плата для иностранных специалистов должна составлять не менее 5 и 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории, снимает предохранитель для трудоустройства иностранцев на низкооплачиваемые работы и содействовать малоквалифицированных иностранцев в Украине.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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