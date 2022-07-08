Порошенко требует отменить налоги, которые тяготят волонтерскую финансовую помощь для армии и семей погибших и раненых

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность) Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал отменить налогообложение волонтерской и благотворительной помощи в пользу Вооруженных сил Украины, а также финансовую поддержку, оказываемую семьям погибших и раненых на фронте.

"Я бы хотел обратить внимание на волонтерство. Это – мощный ресурс нашего государства, объединяющий Украину от востока до запада. 80% украинцев присоединились к этому даже находясь за границей", – цитирует слова Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Он отметил, что деньги простых украинцев постепенно исчерпываются, а взносы предприятий, которые направляют более 4% прибыли на благотворительность, облагаются налогом в 18%. Также облагается НДФЛ финансовая помощь в пользу семей погибших и раненых.

"Мы, народные депутаты, сейчас должны принять необходимые законопроекты, которые позволят решить хотя бы два вопроса. Когда мы оказываем благотворительную помощь семье погибших, нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. У нас есть, кого облагать налогами. Когда мы оказываем помощь раненым, нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. Нами внесен законопроект №7528, мы просим поставить его на голосование в первом чтении и в целом для того, чтобы как можно быстрее решить эту проблему", – подчеркнул Порошенко.

№Второй законопроект №7506-1. Так же, как мы снимали ограничения при концентрации средств для борьбы с ковидом, так же нам сейчас нужно снять ограничения, чтобы благотворительная помощь, которая идет благотворительным организациям и направляется исключительно на поддержку Вооруженных сил Украины, также не была обременена налогом на патриотизм, – отметил он.



