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Рада исключила подачу исков, оспаривающих приказы командиров, отданных в боевой обстановке

17:09 08.07.2022 |

Право

 

Верховная Рада расширила основания в Кодексе административного судопроизводства, при которых не допускается подача иска, если он останавливает приказ или распоряжение командира, отданного в боевой обстановке.

За соответствующий законопроект № 7292 "О внесении изменений в ст. 151 Кодекса административного судопроизводства об обеспечении исков в виде остановки приказа во время военного положения или боевой обстановки" проголосовали за основу и в целом 296 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу, сообщает сайт Верховной Рады.

Законопроект дополняет ч. 3 ст. 151 Кодекса основанием, при котором нельзя обеспечить иск, если он "останавливает приказ или распоряжение командира (начальника), отданного военнослужащему в условиях военного положения или в боевой обстановке".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью законопроекта является безусловное выполнение военнослужащими законных приказов командиров, отданных подчиненным в условиях военного положения или в боевой обстановке.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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