Рада отменила на время войны ограничения на подарки для чиновников и депутатов в случае использования их на нужны ВСУ или гумпомощь

Верховная Рада отменила ограничение на размер подарков при условии, если они будут использованы на нужды Вооруженных сил Украины или гуманитарную помощь пострадавшим от агрессии Российской Федерации.

Принятие соответствующего законопроекта № 7280 в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу, сообщил в своем Телеграм-канале член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Поясняется, что целью данного законопроекта является обеспечение правовой определенности применения ограничений на получение подарков для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, приравненных к ним лиц, в условиях военного положения, а также на обеспечение правовой определенности относительно правил декларирования таких подарков в условиях военного положения.

Согласно документу, переходные положения закон "О предотвращении коррупции" дополняются новым пунктом о том, что ограничения по стоимости подарков, установленные ч.2 ст.23 для чиновников и депутатов, не распространяются в случаем получения денежных средств, которые в полном объеме переведены на спецсчета, открытые Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины и/или если они использованы на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от действий Российской Федерации.

Согласно ст.23 закона "О предотвращении коррупции", депутаты и чиновники могут получать подарки, стоимость которых не превышает одного прожиточного минимума.