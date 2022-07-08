Рада приняла за основу законопроект с евроинтеграционными изменениями контроля обеспечения безопасности авиации

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект (№6405) с евроинтеграционными изменениями контроля по обеспечению безопасности авиации и дерегуляции хозяйственной деятельности в отрасли гражданской авиации.

Принятие данного законопроекта поддержали 266 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу, сообщил в своем Телеграм-канале член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является упрощение доступа на рынки авиаперевозок и услуг по наземному обслуживанию путем адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, а также закрепление на законодательном уровне дополнительных мер, направленных на повышение безопасности авиации.

Проект закона, в частности, предусматривает отмену госрегулирования в: предоставлении прав на эксплуатацию воздушных линий (исключение положений о получении прав на эксплуатацию воздушных линий украинскими компаниями на выполнение регулярных авиаперевозок в пределах Украины и в других государствах, а также украинскими и иностранными авиаперевозчиками на осуществление чартерных авиаперевозок в пределах Украины); сертификации предприятий и организаций, осуществляющих наземное обслуживание; сертификации субъектов, предоставляющих услуг по продаже воздушных грузоперевозок; сертификации компаний, оказывающих агентские услуги по продаже авиаперевозок, а также субъектов, осуществляющих подготовку персонала по организации и/или продаже авиаперевозок; получение от уполномоченного органа по гражданской авиации разрешения на вылет гражданского воздушного судна с аэродрома Украины, прилет воздушного судна к аэродрому Украины или на пролет по территории Украины.

Кроме того, ожидается, что с принятием законопроекта будут созданы дополнительные условия для развития авиации общего назначения (авиация, не используемая для осуществления коммерческих авиаперевозок и выполнения авиационных работ) в части упрощения процедуры выдачи уполномоченным органом по гражданской авиации сертификата летной годности и разрешения на выполнение полетов для отдельных импортируемых в Украину воздушных судов.

"Реализация законопроекта позволит повысить уровень безопасности авиации и возместить государству суммы штрафов, наложенных за многочисленные нарушения порядка использования воздушного пространства Украины иностранными субъектами авиационной деятельности за период временной оккупации территории АР Крым и будет способствовать предупреждению таких правонарушений в будущем", - указано в пояснительной записке.