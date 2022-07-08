Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете посещений коллекторами военнослужащих и их семей

Верховная Рада приняла за основу законопроект №7414, которым предлагается запретить коллекторам приходить к участникам боевых действий и их семьям, сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале в пятницу.

Законопроект поддержали 281 народный депутат.

Как сообщал нардеп ранее, такая норма будет действовать на время военного или чрезвычайного положения и в течение нескольких месяцев после его отмены.

