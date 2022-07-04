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Бизнес просит решить вопрос двойного налогообложения украинцев, работающих за границей
15:50 04.07.2022 |
Европейская бизнес-ассоциация призывает правительство принять меры по снятию напряжения вокруг налогового резидентства украинских граждан за рубежом.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕБА.
Отмечается, что значительная часть лиц, вынужденных уехать за пределы территории Украины, продолжает дистанционно работать на украинские предприятия или другие организации, получая заработную плату и уплачивая все необходимые налоги и отчисления.
В этой связи возник ряд вопросов в контексте налогообложения, на решение которых должны быть направлены усилия правительства, говорится в сообщении.
Так, в соответствии с правилами, которые существуют в подавляющем большинстве стран, если украинцы находятся за границей более 183 дней, они могут быть признаны налоговыми резидентами страны пребывания и подвергаться риску двойного налогообложения.
"Похожая ситуация и с налогообложением доходов от предпринимательской деятельности/оказания независимых услуг ФЛП на территории другого государства. Учитывая, что из-за войны некоторые граждане были вынуждены выехать из страны еще в феврале, вопрос приобретения налогового резидентства другого государства у них должен возникнуть уже в конце августа, то есть меньше, чем за 2 месяца", - говорится в прессрелизе.
В ЕБА отмечают, что остаются неурегулированными вопросы избежания двойного налогообложения.
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