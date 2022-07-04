Бизнес просит решить вопрос двойного налогообложения украинцев, работающих за границей

Европейская бизнес-ассоциация призывает правительство принять меры по снятию напряжения вокруг налогового резидентства украинских граждан за рубежом.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБА.

Отмечается, что значительная часть лиц, вынужденных уехать за пределы территории Украины, продолжает дистанционно работать на украинские предприятия или другие организации, получая заработную плату и уплачивая все необходимые налоги и отчисления.

В этой связи возник ряд вопросов в контексте налогообложения, на решение которых должны быть направлены усилия правительства, говорится в сообщении.

Так, в соответствии с правилами, которые существуют в подавляющем большинстве стран, если украинцы находятся за границей более 183 дней, они могут быть признаны налоговыми резидентами страны пребывания и подвергаться риску двойного налогообложения.

"Похожая ситуация и с налогообложением доходов от предпринимательской деятельности/оказания независимых услуг ФЛП на территории другого государства. Учитывая, что из-за войны некоторые граждане были вынуждены выехать из страны еще в феврале, вопрос приобретения налогового резидентства другого государства у них должен возникнуть уже в конце августа, то есть меньше, чем за 2 месяца", - говорится в прессрелизе.

В ЕБА отмечают, что остаются неурегулированными вопросы избежания двойного налогообложения.