Нотариальные услуги скоро будут доступны в «Дии» - Минцифры

Проверить подлинность нотариального документа скоро можно будет в приложении "Дия", сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram-канале в понедельник.

"Недавно правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через "Дию". Поэтому первой будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - сообщило ведомство.

В настоящее время, как отмечается, команда Минцифры работает над техническим запуском сервиса.