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Нотариальные услуги скоро будут доступны в «Дии» - Минцифры
Проверить подлинность нотариального документа скоро можно будет в приложении "Дия", сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram-канале в понедельник.
"Недавно правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через "Дию". Поэтому первой будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - сообщило ведомство.
В настоящее время, как отмечается, команда Минцифры работает над техническим запуском сервиса.
За матеріалами:
Интерфакс-Украина
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