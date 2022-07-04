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Нотариальные услуги скоро будут доступны в «Дии» - Минцифры

15:40 04.07.2022 |

Право, Україна

 

Проверить подлинность нотариального документа скоро можно будет в приложении "Дия", сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram-канале в понедельник.

"Недавно правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через "Дию". Поэтому первой будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", - сообщило ведомство.

В настоящее время, как отмечается, команда Минцифры работает над техническим запуском сервиса.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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