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АНАЛІТИКА

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о проведении переписи не реже чем раз в 10 лет

18:28 01.07.2022 |

Право

 

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 5108, который предлагает установить периодичность проведения всеукраинской переписи не реже одного раза в 10 лет.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм, за соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как пояснил Мельничук, такая норма нужна для получения государством объективной статистики о социально-демографических показателях, что, в свою очередь, позволит оценивать эффективность реформ и прогнозировать социально-экономическое развитие страны.

Помимо этого Рада приняла в первом чтении законопроект 5886 об официальной статистике, который должен гармонизировать украинскую статистику со статистической системой ЕС.

Парламент также принял за основу законопроект 7426 об усилении гибкости местных бюджетов и повышение оперативности принятия решений. Законопроект, в частности, предлагает на время военного положения позволить местным органам самоуправления принимать решения относительно расходов, которые не относятся к соответствующим местным бюджетам, а также расходов на содержание бюджетных учреждений одновременно из разных бюджетов.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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