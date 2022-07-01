Рада усовершенствовала оказание медпомощи

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании оказания медицинской помощи в Украине.

За соответствующий законопроект №6306 в целом в пятницу проголосовали 248 депутатов.

Законопроект направлен на повышение эффективности Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как единого государственного закупщика медицинских услуг.

Согласно законопроекту, в частности, Кабмин будет устанавливать перечни базовых направлений стационарной медицинской помощи, которые будут обеспечивать общие учреждения здравоохранения: многопрофильные больничные учреждения, которые оказывают медпомощь населению территориальной общины или нескольких общин с маршрутизацией пациента в кластерные и сверхкластерные медучреждения.