Рада приняла в 1-м чтении законопроект с изменениями норм подачи финотчетности

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6264 с поправками в зале о бухгалтерском учете, который предлагает изменить нормы подачи финотчетности.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм по итогам заседания парламента в пятницу, за соответствующее решение проголосовали 275 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно законопроекту, предлагается ввести категории групп материнского предприятия и его дочерних компаний и освободить от обязательства подачи консолидированной финотчетности малые и средние группы.

Законопроектом также предполагается усовершенствовать отдельные нормы по представлению финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) на основе таксономии финансовой отчетности в едином электронном формате и уточнить перечень предприятий, составляющих финансовую отчетность по МСФО, обнародование консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом и требований к обязательным реквизитам первичных документов.

