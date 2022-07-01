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АНАЛІТИКА

Рада приняла в 1-м чтении законопроект с изменениями норм подачи финотчетности

14:46 01.07.2022 |

Право

 

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6264 с поправками в зале о бухгалтерском учете, который предлагает изменить нормы подачи финотчетности.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм по итогам заседания парламента в пятницу, за соответствующее решение проголосовали 275 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно законопроекту, предлагается ввести категории групп материнского предприятия и его дочерних компаний и освободить от обязательства подачи консолидированной финотчетности малые и средние группы.

Законопроектом также предполагается усовершенствовать отдельные нормы по представлению финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) на основе таксономии финансовой отчетности в едином электронном формате и уточнить перечень предприятий, составляющих финансовую отчетность по МСФО, обнародование консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом и требований к обязательным реквизитам первичных документов.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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