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Повестки в суд будут присылать через «Дію»
14:19 01.07.2022 |
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о судопроизводстве в условиях военного или чрезвычайного положения. Информацию о судебных заседаниях будут отправлять через "Дію".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту №7315 документом вводится возможность предоставления информации о суде, который рассматривает дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания, с использованием портала или мобильного приложения "Дія".
Кроме того, планируется обеспечить отображение и получение через "Дію" в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, лицом, являющимся стороной по делу.
"Предоставление в таком виде не будет иметь статуса официального сообщения, но участник процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем предпринять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решениях в деле, ознакомиться с материалами дела", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается предусмотреть возможность во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), проводить сборы судей дистанционно в режиме видеоконференции.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Постановление предоставляет возможность заказать и обменять водительские права через портал или приложение "Дія".
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