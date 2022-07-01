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Рада намерена гармонизировать с ЕС порядок правовой охраны географических указаний для продуктов АПК
14:04 01.07.2022 |
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5616, гармонизирующий украинское законодательство в области правовой охраны географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов с нормами Евросоюза.
Соответствующее решение на заседании в пятницу поддержали 297 народных депутатов при минимально необходимых 226, написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.
"Целью законопроекта является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом ЕС по соблюдению правил защиты географических указаний для с/х продукции и продуктов питания", - написал Мельничук.
Согласно пояснительной записке к документу, он предлагает ввести понятие традиционной гарантированной особенности продуктов АПК, условий предоставления им правовой охраны, понятия и процедуры применения к ним особых показателей качества.
Законопроект уточняет условия предоставления правовой охраны географическому указанию для продукции АПК и определяет круг лиц, имеющих право на подготовку спецификаций и других документов для такой продукции.
Законопроект №5616 также устанавливает порядок согласования спецификаций и других документов, необходимых для государственной регистрации географического указания для продукции АПК с традиционными гарантированными особенностями.
"Реализация закона будет оказывать положительное влияние на рыночную среду, развитие регионов, экологию и окружающую среду, повышение благосостояния территориальных общин, обеспечение защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов, граждан и государства", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
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