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Рада разрешила работодателям увольнять сотрудников из-за невозможности обеспечить условия труда

13:59 01.07.2022 |

Право

 

Рада установила дополнительное основание для увольнения сотрудника: невозможность обеспечить условия труда вследствие того, что необходимые мощности или имущество уничтожены в результате боевых действий.

Принятие соответствующего законопроекта №7251 во втором чтении и в целом поддержали 262 народных депутата на пленарном заседании в пятницу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в своём телеграм-канале.

Помимо этого, законопроект предлагает установить законодательные основания для высвобождения таких сотрудников, а также разрешить разрывать трудовые отношения в связи со смертью работодателя или сотрудника, признание его судом безвести пропавшим или объявления умершим.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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