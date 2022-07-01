Рада разрешила работодателям увольнять сотрудников из-за невозможности обеспечить условия труда

Рада установила дополнительное основание для увольнения сотрудника: невозможность обеспечить условия труда вследствие того, что необходимые мощности или имущество уничтожены в результате боевых действий.

Принятие соответствующего законопроекта №7251 во втором чтении и в целом поддержали 262 народных депутата на пленарном заседании в пятницу, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в своём телеграм-канале.

Помимо этого, законопроект предлагает установить законодательные основания для высвобождения таких сотрудников, а также разрешить разрывать трудовые отношения в связи со смертью работодателя или сотрудника, признание его судом безвести пропавшим или объявления умершим.